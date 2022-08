EUROPEI Europei: Italia, ginnastica artistica e canottaggio d'oro Nelle varie discipline degli Europei di Monaco di Baviera arrivano altre gioie per la spedizione azzurra. Le "Fate" della ginnastica artistica sono d'oro dopo 16 anni mentre il canottaggio porta a casa 4 medaglie, così come il ciclismo su pista.

A distanza di sedici anni dall'ultimo trionfo continentale, l'Italia torna sul gradino più alto del podio nella ginnastica artistica. Le “Fate” - Alice e Asia D'Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa – riscrivono la storia conquistando con autorità la finale a squadre. All'Olympiahalle di Monaco di Baviera le azzurre prendono il comando fin dal primo esercizio e, da lì, non lo lasceranno più. Gran Bretagna e Germania non riescono a tenere il passo delle “Fate” che chiudono con il punteggio di 165.163. Se non è la perfezione, poco ci manca.

Grandi soddisfazioni che arrivano anche dagli Europei di canottaggio con una doppia medaglia d'oro: il quattro di coppia pesi leggeri maschile – specialità non olimpica – si conferma campione d'Europa battendo in una sfida a due la Germania. Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek chiudono con il crono di 6:17.83. Anche il quattro di coppia senior è oro con Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili che si sono imposti davanti alla Polonia, favorita alla vigilia, e alla Romania. Una gara condotta con personalità dagli azzurri, in testa dal primo all'ultimo metro. Il canottaggio regala, poi, altre due medaglie di bronzo all'Italia: Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi sono terze nel doppio femminile – alle spalle di Romania e Olanda – mentre l'otto maschile beffa la Germania e sale sul podio dietro a Gran Bretagna e alla stessa Olanda.

Dulcis in fundo il ciclismo su pista, con ben 4 medaglie. Una d'argento, quella conquistata da Davide Plebani nell'inseguimento maschile, e tre bronzi: Manlio Moro completa il podio sempre nell'inseguimento mentre Miriam Vece è terza nel time trial e Vittoria Guazzini nell'inseguimento femminile.

