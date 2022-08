Europei: Italia show, ori per Crippa e la staffetta mista in acque libere

I 10 giorni da sogno per l'Italia “sportiva” non potevano che chiudersi così, in maniera trionfale. A partire dagli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera dove Yemen Crippa conquista una storica e straordinaria medaglia d'oro nei 10000 metri. Il mezzofondista di origini etiopi riporta l'Italia sul trono continentale 32 anni dopo Salvatore Antibo. Per lui è la seconda medaglia dopo il bronzo dei 5000 metri. Sapeva di essere il grande favorito, Crippa, e ha gestito la gara in maniera impeccabile. Prima ha lasciato scappare il norvegese Mezngi, poi con una stupenda rimonta nel finale, lo ha sorpassato chiudendo in prima posizione. Il tricolore sventola, portato in alto e con orgoglio da Yeman. Il suo 27:46.13 è lontano dal primato nazionale ma tanto basta per l'oro, il terzo nell'atletica leggera dopo quello dei due “top player” azzurri Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi. Sorpresa che arriva invece dalla staffetta 4x100 femminile, inaspettatamente medaglia di bronzo. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni ed Alessia Pavese – autrice del sorpasso decisivo sulla Spagna – terminano la gara in terza posizione, alle spalle delle più attrezzate Germania e Polonia.

Se nell'atletica e nelle altre discipline l'Italia si è tolta diverse soddisfazioni, è certamente nel nuoto dove ha dimostrato di essere una super potenza a livello europeo e mondiale. Il medagliere finale – a Roma – parla di 67 medaglie: 24 ori, 24 argenti e 19 bronzi. Numeri sontuosi, impreziositi dalla ciliegina sulla torta finale: Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Ginevra Taddeucci e Rachele Bruni sono sul tetto d'Europa nella staffetta mista. Nell'ultima frazione decisivo il campione europeo della 10km di acque libere con un gran sorpasso sull'ungherese Rasovszky, argento olimpico e oro mondiale. Ennesimo capolavoro di Acerenza, supportato anche dalle grandi prove dei suoi compagni. In chiusura non poteva mancare l'argento conquistato da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel sincro da 3 metri. Dopo aver già condiviso il podio nelle gare individuali, i due azzurri si ripetono e solo la Gran Bretagna – con Harding e Laugher – riesce a far meglio. Per l'Italtuffi è comunque una medaglia storica, la numero 67 di un'edizione da tramandare ai posteri.