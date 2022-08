Europei: Jacobs conquista l'oro nei 100 metri

Marcell Jacobs è campione d'Europa dei 100 metri. Nella di finale di Monaco di Baviera il campione olimpico con il tempo di 9.95 ha battuto i britannici Hughes argento e Azu medaglia di bronzo.

"Grazie per chi ha tifato per me. - ha dichiarato a Rai Sport - È stata una stagione complicata, difficile. Portare l'oro a casa è entusiasmante e mi da fiducia per il futuro. In realtà non sono soddisfattissimo della gara, in semifinale mi sembrava di aver corso nettamente meglio. In finale un po' di tensione c'era, ma sono riuscito a uscire poi bene sulla distanza, fortunatamente. Siamo arrivati davanti a tutti, questo è l'importante".