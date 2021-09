Europei: l'Italia batte il Belgio e vola ai quarti

Seconda vittoria su altrettante gare per l'Italia all'Europeo di baseball. Gli azzurri superano il Belgio con un metto 14-3 al settimo inning e con una giornata di anticipo si qualificano per i quarti di finale. A Torino grande prova di Alberto Mineo autore di un triplo e del fuoricampo della manifesta superiorità, con un totale di 7 punti battuti a casa. Bene anche la prova del "sammarinese" Tiago Da Silva. Per l'Italia, che può contare anche su Doriano Bindi nello staff azzurro, ultimo impegno nel girone A contro l'Austria, poi i quarti di finale.