Europei: l'Italia chiude con l'argento di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini

L'ultima giornata degli Europei su pista in Belgio sono nel segno dell'arancione dell'Olanda, con una bella pennellata di azzurro Italia. Dall’Americana donne arriva la sesta medaglia per l’Italia con l’argento di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini. Le olimpioniche di Parigi 2024 fanno una gara d’attacco, restando in lotta per il titolo continentale fino a poco prima dell’ultimo sprint, quando però le olandesi Van Belle e Van der Duin hanno trovato lo scatto d'oro. Terzo posto per la Francia. Nell’ultima giornata da segnalare anche il quarto posto di Stefano Moro e il quinto di Miriam Vece del keirin.

Gli Europei su pista si sono chiusi con la madison uomini nella quale ha vinto la coppia olandese composta da Dorenbos e Hoppezak, sui tedeschi Kluge e Teuntenberg. Sul gradino più basso del podio i gemelli portoghesi Rui e Ivo Oliveira. Decimi gli azzurri Juan David Sierra e Davide Stella. L'Italia chiude il medagliere al secondo posto con 6 medaglie, con 3 ori e 3 argenti. L'Olanda prima con 16 metalli, terzo posto per il Regno Unito con 11 medaglie, ma solo due d'oro.