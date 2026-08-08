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Europei nuoto, argento nel trampolino 20 metri per Cosetti e Barnabà

di Riccardo Marchetti
8 ago 2026
Europei nuoto, argento nel trampolino 20 metri per Cosetti e Barnabà

Nel tris di argenti dell'Italia – che ora è a 23 medaglie all'Europeo – ce ne sono due di coppia. Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, uniti nella specialità di gara come nella vita, prendono la stessa medaglia a stretto giro e nella stessa disciplina, il trampolino 20 metri. Comincia Cosetti che cede solo all'imprendibile ucraina Nelli Chukanivska e batte per 5 punti la tedesca Maike Elena Halbisch. Dopodiché tocca a Barnabà e anche qui il copione è simile: ardua competere col rumeno Catalin Petru Preda, che all'ultimo tuffo piazza un quadruplo da 10 tondo. Dietro l'azzurro, completa il podio il francese – ma britannico d'origine – Gary Hunt, 42enne che, dopo una grande carriera nel cliff diving, con gli -anta ha cambiato settore.




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