NUOTO

Europei nuoto, bronzo per Ceccon e Pilato

L'azzurro firma il nuovo record italiano nei 200 dorso, l'azzurra va a podio nei 100 rana.

Europei nuoto, bronzo per Ceccon e Pilato.

Doppietta di bronzi per l'Italia agli Europei di nuoto. Thomas Ceccon lo conquista nei 200 dorso, grazie a un 1' 53" 96 che gli vale il record italiano. Vince l'ungherese Kos davanti al greco Siskos. L'altro è di Benedetta Pilato, nei 100 rana. Oro alla britannica Evans, con tanto di record della manifestazione in 1' 04" 87, davanti all'irlandese McSharry.

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