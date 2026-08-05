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Europei nuoto: Ginevra Taddeucci nella storia

Dopo l'oro nella 10 km, l'azzurra diventa la prima italiana a vincere anche la 5 km nella stessa edizione. Bronzo per Barbara Pozzobon e per la squadra di nuoto acrobatico.

di Elia Gorini
5 ago 2026
Europei nuoto: Ginevra Taddeucci nella storia

Ginevra Taddeucci centra il bis. Dopo la 10km, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nella 5km e diventa la prima nuotatrice italiana a vincere su entrambe le distanze nella stessa edizione degli Europei. In campo maschile c'era riuscito solo Gregorio Paltrinieri nel 2021. Italia sul podio anche con il bronzo di Barbara Pozzobon. Bronzo anche per il nuoto artistico.

Dopo il tecnico e il libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio anche nel programma acrobatico, alle spalle degli atleti neutrali russi e la Spagna. 




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