Europei nuoto: Italia e Francia hanno rinunciato. Tra i big a Belgrado ci sarà Popovici.

Europei singolari per via del periodo i cui è stata inserita la loro programmazione: siamo infatti a poco più di un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Per questo motivo, molte nazioni non porteranno la propria delegazione di atleti. Nazionali come la Francia e l’Italia ospiteranno in concomitanza di questo evento, rispettivamente i Campionati Nazionali Francesi, e il Trofeo Settecolli, entrambi validi come ultima spiaggia per ottenere un pass per Parigi. Ha detto no anche l'Olanda. Altre nazioni come Gran Bretagna e Germania hanno deciso di portare a Belgrado solo nuotatori di seconda fascia. P

er i big che hanno deciso di partecipare un test molto importante in chiave Olimpiadi. Tra questi spicca il nome di David Popovici. Il 19enne rumeno due anni fa a Roma stabilì il record del mondo nei 100 stile. Tra gli altri nomi interessanti quello dell'israeliana Anastasia Gorbenko. Da segnalare il ritorno dopo un anno costellato da problemi fisici dell'ungherese Kristof Milak. Occhio all'atleta della Bosnia Erzegovina Lana Pudur data in grande ascesa. Prime gare che hanno visto il greco Papastamos imporsi nei 400 misti davanti ai due ungheresi Hollo e Zombori. Le staffette sempre più spettacolari da vedere, hanno visto le ragazze israeliane battere Ungheria e Turchia nella 4x200 stile con distacchi non indifferenti Nella stessa specialità riservata agli uomini affermazione per la Lituania davanti ad un Ungheria e Grecia.

