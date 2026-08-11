Europei nuoto: oro Martinenghi nei 100 rana, bronzi per Cerasuolo e Curtis

Nicolò Martinenghi si conferma campione continentale conquistando l'oro nei 100 rana agli Europei di nuoto, in un podio che conta anche il bronzo di Simone Cerasuolo; argento per il russo Kozhakin. Bronzo anche per Sara Curtis, nello stile libero: per la classe 2006 si tratta della prima medaglia continentale al di fuori della vasca corta. Davanti a lei doppietta nederlandese, con Steenbergen oro in 51" 90, record della manifestazione, su van Mijk. Niente gioia invece per Thomas Ceccon, 4° nei 50 farfalla.
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