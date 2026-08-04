NUOTO

Europei nuoto, Paltrinieri 4° nella 10 km acque libere. Vince Wellbrock

L'emiliano manca quella che sarebbe stata la decima medaglia azzurra.

Europei nuoto, Paltrinieri 4° nella 10 km acque libere. Vince Wellbrock.

Niente cifra tonda nel medagliere per l'Italia agli Europei di Nuoto di Parigi, almeno non con Gregorio Paltrinieri. L'emiliano è 4° nella 10 km in acque libere, complice, a suo dire, una strategia sbagliata. Chi invece fa tutto perfettamente è Florian Weelbrock: avanti fin dal principio, prima dell'ultimo giro il tedesco viene superato dall'ungherese David Betlehem, salvo poi prendersi successo e oro con l'attacco decisivo ai -200. A negare il bronzo a Paltrinieri invece è un altro tedesco, Oliver Klemet.

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