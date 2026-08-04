NUOTO
Europei nuoto, Paltrinieri 4° nella 10 km acque libere. Vince Wellbrock
L'emiliano manca quella che sarebbe stata la decima medaglia azzurra.
Niente cifra tonda nel medagliere per l'Italia agli Europei di Nuoto di Parigi, almeno non con Gregorio Paltrinieri. L'emiliano è 4° nella 10 km in acque libere, complice, a suo dire, una strategia sbagliata. Chi invece fa tutto perfettamente è Florian Weelbrock: avanti fin dal principio, prima dell'ultimo giro il tedesco viene superato dall'ungherese David Betlehem, salvo poi prendersi successo e oro con l'attacco decisivo ai -200. A negare il bronzo a Paltrinieri invece è un altro tedesco, Oliver Klemet.
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