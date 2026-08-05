NUOTO Europei nuoto: Pellacani 4° oro, Conte-Pelligra d'argento, bronzo per Paltrinieri L'Italia sale così a 15 medaglie.

Se l'Italia viaggia spedita nel medagliere dell'Europeo di Parigi, il grosso del merito è di Chiara Pellacani. Quello nel trampolino 3 metri è il suo 4° oro di questa rassegna – su 5 totali degli azzurri – e l'11° personale a livello continentale, in sintesi una vera fuoriclasse del tuffo. Per Pellacani un'altra finale dominata, con 40 punti di vantaggio sull'argento della britannica Yasmin Harper. Bronzo per la russa Nadezhda Trifonova che nega la doppietta italiana superando per 6,30 punti Elisa Pizzini, entrata in finale da 12ª ultima posizione utile - e risalita fino a un passo dal podio.

Sempre nei tuffi c'è l'argento della coppia Simone Conte-Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10. Nessuna sbavatura e gara in crescendo per il duo azzurro, non abbastanza però per tenere la scia dei russi Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi, d'oro con 27 punti in più. Bronzo per gli ucraini Mark Hrytsenko e Oleksij Sereda.

Infine le acque libere, dove Gregorio Paltrinieri, dopo il podio sfiorato all'esordio, è di bronzo nella 5 km. Mancato la medaglia azzurra n°10, Greg compensa mettendosi al collo la 15ª della spedizione. E lo fa in rimonta sul francese Sacha Velly, superato e distanziato dopo l'ultimo giro di boa. Una risalita che non basta a mettere in difficoltà i due al comando, che sono gli stessi della 10 km: di nuovo, il tedesco Florian Wellbrock è d'oro sull'ungherese David Betlehem.

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