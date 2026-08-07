Europei nuoto, Pellacani da leggenda: 5° oro. Altro bronzo Taddeucci

Un'impresa così agli Europei di nuoto non si era mai vista, almeno per una tuffatrice italiana. Chiara Pellacani azzecca anche la gara di tuffi sincronizzati dal trampolino dei 3 metri, insieme a Elisa Pizzini, e vince il quinto oro su cinque a Parigi. Numeri da capogiro, numeri da mito, per un'atleta che ormai è riconosciuta come una delle migliori al mondo nella propria disciplina ed è ora incoronata anche da Tania Cagnotto: la leggenda dei tuffi italiani vede in Pellacani un talento più grande del proprio e la giudica pronta per sfidare le quasi imbattibili cinesi.

La stessa Pizzini si era molto ben comportata fin qui, con due quarti posti, ma in questa finale il suo livello si è elevato, permettendo alla coppia di prendere la testa al terzo tuffo e di comandare fino al quinto, fino in fondo, fino al titolo europeo e alla vittoria del medagliere dei tuffi da parte dell'Italia.

Altra medaglia e altro podio anche per Ginevra Taddeucci, nel nuoto di fondo, stavolta un bronzo, dopo i due ori nella 10 e nella 5 km. Al ritorno nelle acque libere, la toscana si è presa il terzo posto nella knockout sprint. Una gara nuova, lanciata nel 2025 proprio agli Europei, che consiste in una sfida a eliminazione diretta tra batterie, per scremare il gruppo fino a una finale a 10 atleti, con distanze che calano da 1500 a 1000 a 500 metri, tra una fase e l'altra. Qui, invece, è arrivata la seconda delusione per Gregorio Paltrinieri, che si ferma al quarto posto come nella 10 km, battuto al photofinish.







