NUOTO
Europei Nuoto: Taddeucci oro nei 10 km, 3ª Caponi. Bronzo bis per l'artistico donne
L'Italia sale a quota 12 medaglie.
Doppietta di medaglie per l'Italia nella 10 km in acque libere: Ginevra Taddeucci vince l'oro davanti all'ungherese Viktória Mihályvári-Farkas, mentre Linda Caponi è di bronzo.
Bronzo - il secondo - anche per le ragazze del nuoto artistico, che nel tecnico a squadre bissano il risultato già ottenuto nel programma libero. Anche qui domina la Russia, vincente con distacco sulla Spagna.
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