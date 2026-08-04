NUOTO

Europei Nuoto: Taddeucci oro nei 10 km, 3ª Caponi. Bronzo bis per l'artistico donne

L'Italia sale a quota 12 medaglie.

Europei Nuoto: Taddeucci oro nei 10 km, 3ª Caponi. Bronzo bis per l'artistico donne.

Doppietta di medaglie per l'Italia nella 10 km in acque libere: Ginevra Taddeucci vince l'oro davanti all'ungherese Viktória Mihályvári-Farkas, mentre Linda Caponi è di bronzo.

Bronzo - il secondo - anche per le ragazze del nuoto artistico, che nel tecnico a squadre bissano il risultato già ottenuto nel programma libero. Anche qui domina la Russia, vincente con distacco sulla Spagna.

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