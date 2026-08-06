Europei nuoto, Taddeucci regina delle acque libere

È Ginevra Taddeucci la regina del nuoto in acque libere nella Senna. Dopo i 10 km, la 29enne italiana si prende la vittoria anche nella 5 km, agli Europei in corso a Parigi. Un successo netto per lei, nonostante la fatica patita nell'ultimo rettilineo, che le è parso infinito, ha commentato nel post gara. Con questa vittoria, Taddeucci difende il titolo vinto l'anno scorso in Croazia, ma soprattutto diventa la prima nuotatrice italiana capace di realizzare la doppietta 5-10 km in un'edizione degli Europei. Come nella distanza doppia, accanto a sé sul podio ha avuto un'altra azzurra, Barbara Pozzobone, terza a 3"90.

Dalla 5 km arriva pure un'altra medaglia, quella di Gregorio Paltrineri, terzo. Dopo aver chiuso i 10 km al quarto posto, il quasi 32enne si migliora di una posizione, quanto basta per trovare la prima soddisfazione nella Senna, contando anche il nulla di fatto alle Olimpiadi 2024. Per Paltrinieri è la 56a medaglia internazionale della carriera, contando Giochi, Mondiali, Europei, vasca e nuoto di fondo.

Il terzo bronzo di giornata arriva dal nuoto artistico. Messi in cascina i terzi posti nel libero e nel tecnico, ecco quello nell'acrobatico, ultima gara del programma riguardante la disciplina. Sul tema di Chicago, le otto azzurre in vasca chiudono con 219.25 punti, dietro a Russia – ancora indicata come “Atleti indipendenti”, in questa competizione – e Spagna. Il nuoto artistico azzurro conclude perciò gli Europei con sette medaglie: tre argenti e quattro bronzi.







