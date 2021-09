Altra medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo su strada. Filippo Baroncini è argento nella prova in linea dopo un avvincete testa a testa col berlga Thibau Nys. Si decide tutto allo sprint; l'azzurro esce in testa all'ultima curva, Nys però ha uno sprint devastante, lo rimonta e va a prendersi una netta vittoria. Sul podio con loro lo spagnolo Juan Ayuso, vincitore del Giro d'Italia Under23, mentre Filippo Zana è 6° dopo un'ottima prestazione.