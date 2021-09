CICLISMO Europei, Nys vince su Baroncini nella prova in linea U23

Europei, Nys vince su Baroncini nella prova in linea U23.

Altra medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo su strada. Filippo Baroncini è argento nella prova in linea dopo un avvincete testa a testa col berlga Thibau Nys. Si decide tutto allo sprint; l'azzurro esce in testa all'ultima curva, Nys però ha uno sprint devastante, lo rimonta e va a prendersi una netta vittoria. Sul podio con loro lo spagnolo Juan Ayuso, vincitore del Giro d'Italia Under23, mentre Filippo Zana è 6° dopo un'ottima prestazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: