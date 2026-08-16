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Europei, Pietro Riva è d’argento nella maratona

L’azzurro chiude in 2h09’18 alle spalle del tedesco Amanal Petros. Decisivo lo sprint finale per il secondo posto

16 ago 2026
Foto: CONI
Foto: CONI

Pietro Riva conquista la medaglia d’argento nella maratona maschile dei Campionati Europei di Birmingham. Il 29enne piemontese ha chiuso in 2h09’18, a soli sette secondi dal tedesco Amanal Petros, vincitore in 2h09’11.

Riva, allenato dal campione olimpico Stefano Baldini, ha gestito con grande lucidità la gara: dopo l’attacco di Petros oltre il trentesimo chilometro ha scelto di non inseguirlo, restando nel gruppo alle sue spalle per poi piazzare lo sprint decisivo nel finale.

"Sono molto contento, sono stato bravo a controllare", ha spiegato l’azzurro. Tra gli altri italiani, Ahmed Oudha ha chiuso 18esimo, Daniele Meucci 23esimo e Xavier Chavrier 32esimo. Ritirato Badr Jaafari.




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