ATLETICA Europei Roma da record per l'Italia con 24 medaglie Gli azzurri chiudono con l'oro della 4x100 e vincono il medagliere.

È un'Italia da favola quella che chiude gli Europei di Roma. Un risultato da leggenda che doppia la miglior prestazione di sempre risalente a Spalato 1990, quando gli azzurri conquistarono 12 medaglie. Non solo il primo posto nel medagliere, ma un primo posto incredibile con 11 medaglie d'oro, 9 d'argento e 4 di bronzo.

Anche l'ultima giornata di gare regala emozioni. Con quattro medaglie. Bellissimo l'oro della staffetta 4x100 maschile. Con 37.82 i quattro moschettieri italiani battono Olanda e Germania. Meluzzo, Jacobs, Patta e Tortu: l'Italia ha chiuso così gli Europei.

Prima anche la medaglia d'argento nella 4x400 con il tempo di 3'00"81 con Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti dietro al Belgio e davanti alla Germania. Argento anche per Larissa Iapichino. L'azzurra del salto in lungo è seconda alle spalle della tedesca Malaika Mihambo. Figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, Larissa è argento con 6.94 m.

Sul podio anche Pietro Arese nei 1500 uomini. Il 24enne piemontese ha vinto la medaglia di bronzo in 3.33.34 alle spalle del norvegese Jakob Ingebrigtsen, oro, e il belga Jochem Vermeulen, argento. Si conclude un'edizione da incorniciare per l'Italia aperta dall'oro di Antonella Palmiso e chiusa dall'oro della 4x100, tutti segnali importanti in vista di Parigi.

