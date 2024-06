SCHERMA Europei scherma, l'Italia chiude prima nel medagliere: il fioretto femminile centra il 5° oro Errigo, Favaretto, Volpi e Palumbo travolgono 45-27 la Polonia, azzurri a quota 11 medaglie.

L'Italia si assicura il primato definitivo nel medagliere degli Europei di scherma grazie al dream team del fioretto femminile a squadre. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo travolgono 45-27 la Polonia e centrano il 5° oro della spedizione azzurra, arrivata a quota 11 podi.

La doppia cifra, raggiunta ieri, ha il sapore amaro di un argento mai in discussione. Nella spada maschile a squadre la Francia è troppo per il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, battuto in finale per 45-24. L'Italia si assicura la medaglia eliminando la Danimarca, 45-41 in un ottavo sempre condotto, l'Ucraina, 40-36 nei quarti, e la Spagna, estromessa 43-30 in semifinale. Resta solo da stabilire il metallo, ma è presto detto: Midelton, Allegre e Cannone prendono subito in mano la situazione e scavano un solco incolmabile, veleggiando tranquilli verso l'oro. Bronzo alla Spagna, vincente 43-32 nella finalina con la Cechia.

Francia che fa doppietta, imponendosi anche nella sciabola femminile in una spettacolare finale contro l'Ucraina, piegata solo all'ultima stoccata: 45-44 e transalpini che, solo per una sera, agganciano in cima al medagliere l'Italia, che con il 5° oro odierno nel fioretto femminile a squadra, si assicura il primato definitivo. Tornando alla sciabola, anche qui il bronzo è della Spagna, che supera l'Ungheria 45-38.

