SCHERMA Europei Scherma: oro al fioretto femminile Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo battono in finale la Francia

Europei Scherma: oro al fioretto femminile.

Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile ai Campionati europei assoluti di Antalya in Turchia. Le azzurre hanno superato in finale per 45-25 la Francia. Per la scherma italiana si tratta della decima medaglia agli Europei in Turchia. Percorso netto per l'Italia che supera la Romania (45-20) nei quarti di finale e 45 a 23 la Germania in semifinale.

