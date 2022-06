Europei Scherma: oro e argento per l'Italia a squadre

Europei Scherma: oro e argento per l'Italia a squadre.

Ancora medaglie agli Europei di scherma in Turchia. L'Italia conquista altre due ottimi risultati nelle gare a squadre. Medaglia d'argento per la spada femminile con Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola. Le ragazze, bronzo olimpico in carica, cedono in finale contro la Francia per 43-30. Dal fioretto maschile arriva la medaglia d'oro con Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi. In finale gli azzurri battono 45-38 la Francia.

