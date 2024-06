SCHERMA Europei scherma: tris azzurro nella sciabola, Errigo d'oro nel fioretto Gallo s'impone nel derby per l'oro con Curatoli, con Samele di bronzo. Salgono a 7 le medaglie dell'Italia.

Prosegue la marcia trionfale dell'Italia agli Europei di scherma, a Basilea. Nella sciabola, Michele Gallo è d'oro imponendosi per 15-10 nel derby Luca Curatoli; bronzo per Luigi Samele. Oro anche nel fioretto con Arianna Errigo che in finale supera l'ucraina Dariia Myroniuk, sempre per 15-10. Salgono a 7 le medaglie azzurre, già a podio nel fioretto, con l'oro di Tommaso Marini e l'argento di Alessio Foconi, e nella spada, col bronzo di Alberta Santuccio.

