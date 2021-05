NUOTO Europei: Simona Quadarella vince l'oro negli 800

Bellissima medaglia d'oro per Simona Quadarella. La nuotatrice italiana è campionessa d'Europa negli 800 stile libero. A Budapest l'azzurra vince una gara straordinaria con il tempo di 8'20"23. Argento per la russa Anastasia Kirpichnikova e bronzo per l'altra russa Anna Egorova.

