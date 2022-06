SCHERMA Europei: subito 3 medaglie per l'Italia

Nell'estate magica dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo c'era stata solo una nota stonata: quella della scherma che, storicamente, aveva sempre regalato grandi risultati. Erano comunque arrivate 5 medaglie ma nessuna d'oro: troppo poco per una nazionale d'elite in questa disciplina. Anche per questo è stata avviata una rivoluzione nella scherma italiana e i primi frutti già si intravedono. Agli Europei di Antalya, in Turchia, subito 3 medaglie per i colori azzurri nella prima giornata di gare. Più di un rammarico, però. Anche perché Arianna Errigo nel fioretto femminile e Luca Curatoli nella sciabola maschile avevano raggiunto la finalissima, salvo doversi accontentare dell'argento in entrambi i casi. Per Errigo, alla settima medaglia individuale europea, fatale il 15-11 subito da Leonie Ebert. La tedesca si è rivelata bestia nera per le schermitrici italiane con Alice Volpi, comunque medaglia di bronzo, eliminata in semifinale proprio da Ebert.

Un terzo e un secondo posto in campo femminile, un altro secondo in quello maschile. Luca Curatoli migliora il bronzo ottenuto a Tbilisi nel 2017 e conquista l'argento nella sciabola, cedendo solo in finale contro il georgiano Sandro Bazadze. Il napoletano aveva accarezzato il sogno di vincere l'oro, in vantaggio 9-5 ma alla fine rimontato fino al 15-11.





