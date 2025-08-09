TV LIVE ·
Europei U20: è nata una stella, Kelly Doualla

Agli Europei in Finlandia anche gli atleti sammarinesi Matias Francini e Noemi Cola.

di Elia Gorini
9 ago 2025
Europei U20: è nata una stella, Kelly Doualla

A soli 15 anni, Kelly Ann Maevane Doualla Edimo conquista l’oro nei 100 m femminili ai Campionati Europei Under‑20 a Tampere in Finlandia, con il tempo di 11″22, precedendo la britannica Mabel Akande (11″41) e l’ucraina Uliana Stepaniuk. Un successo straordinario per la giovanissima italiana che si conferma astro nascente dell'atletica azzurra.

Agli Europei in Finlandia anche gli atleti sammarinese Matias Francini e Noemi Cola. I due portacolori del Titano erano impegnati nella gara dei 100 metri. Francini ha ottenuto il tempo di 11.45, mentre Cola ha fermato il cronometro su 13.20.




