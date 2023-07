ATLETICA LEGGERA Europei U23, l'Italia apre con due argenti Doppio secondo posto nella marcia 20 km, durante la prima giornata

Dalla Nazionale maggiore, in occasione dei Giochi europei disputati in Polonia, a quella più giovane, per gli Europei Under 23, l'Italia dell'atletica leggera parte sempre fortissimo. Nella giornata d'apertura della competizione, in corso in Finlandia, gli azzurrini hanno vinto due medaglie in altrettante gare. Alexandrina Mihai e Andrea Cosi hanno entrambi conquistato l'argento nella 20 chilometri di marcia, prima disciplina ad assegnare titoli. Per Mihai, seconda dietro alla francese Pauline Stey, è arrivato anche il record personale in 1 ora 32 minuti e 32 secondi, mentre Cosi, che ha chiuso dietro allo spagnolo Paul Mc Grath, non è riuscito a ritoccare il proprio miglior tempo. Tanti gli italiani attesi tra gli 82 convocati, da Larissa Iapichino nel salto in lungo, fresca di due successi in Diamond League, a Dalia Kaddari, che proverà a difendere il titolo continentale sui 200 metri, dai quattrocentisti Lorenzo Benati e Riccardo Meli, alla martellista campionessa del mondo Under 20 Rachele Mori. Oggi, intanto è partito l'Eptathlon, con le sue sette discipline, mentre si assegneranno altri due titoli: il getto del peso e i 5000 metri, entrambi al femminile. Le gare andranno avanti fino a domenica, giornata in cui saranno messe in palio ben 16 medaglie d'oro.

