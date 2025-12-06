TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:58 Europei vasca corta: Ceccon torna d'oro nei 100 dorso, a medaglia Busa e Quadarella 13:45 Translating Pram, parte da San Marino il progetto itinerante 13:45 Massiccio attacco russo sulle infrastrutture energetiche ucraine 13:09 Problemi dei frontalieri, Afis: "Preoccupati per imposte e pensioni, facciamo fronte comune" 12:12 Un amore eterno per tre... 12:09 Ponte dell'Immacolata, San Marino fa il pieno 09:52 Eurovision 2026, l’Italia conferma la partecipazione dopo le polemiche sul caso Israele 09:39 Presunte truffe telefoniche, diverse segnalazioni da cittadini di chiamate sospette con prefisso 0549 08:45 Cane randagio segnalato per aggressività: recuperato e portato in canile 07:15 Pelle e freddo: i segreti del dermatologo dei vip per proteggerla in inverno e gli errori da non commettere
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Europei vasca corta: Ceccon torna d'oro nei 100 dorso, a medaglia Busa e Quadarella

Altri tre podi per l'Italia, nella 4^ giornata di gare: per l'imolese è il primo. Si chiude la competizione per i sammarinesi Bianchi e Casadei

6 dic 2025
Europei vasca corta: Ceccon torna d'oro nei 100 dorso, a medaglia Busa e Quadarella

Dominate le staffette, l'Italia si concentra sulle prove individuali e strappa altre tre medaglie nella quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta. È un valzer acquatico quello danzato dagli azzurri a Lublino, al ritmo di un-due-tre, con un primo, un secondo e un terzo posto.

Grazie a una gran rimonta nella seconda metà di gara, Thomas Ceccon torna d'oro nei 100 metri a dorso: è il suo primo trionfo sulla distanza dalle Olimpiadi di Parigi e gli permette di rifarsi dopo la delusione del Mondiale. In acqua c'era anche un altro italiano, Lorenzo Mora, che, da medagliato uscente, ha chiuso al quinto posto.

Un altro argento e un altro record per Simona Quadarella, stavolta negli 800 stile libero. Sulla distanza doppia, si ripete per due terzi il podio dei 400: prima è la tedesca Isabel Gose, che vince il duello stampando il nuovo primato dei Campionati, seconda è l'italiana, con primato nazionale strappato ad Alessia Filippi, abbassando di 5 secondi il proprio miglior tempo.

E mentre le prime due sono conferme, la terza medaglia sa di liberazione, per Michele Busa, perché è la prima a livello internazionale. Il suo bronzo arriva nei 100 farfalla, anche per lui in rimonta, nell'ultima vasca, alzando l'intensità delle bracciate e sfilando il podio al connazionale Simone Stefanì. L'ultimo azzurro in finale era Gabriele Mancini, che si ferma al settimo posto nei 200 rana, a cinque secondi dall'oro.

Intanto si sono chiusi i Campionati anche per i due nuotatori sammarinesi impegnati a Lublino, Loris Bianchi e Giacomo Casadei. Bianchi, dopo aver superato i problemi della scorsa stagione, sta tornando sui propri livelli nei 100, 200 e 400 stile libero, mentre Casadei ha vinto la batteria di qualificazione, ritoccando il record sammarinese sui 100 metri rana in 50"65 e realizzando anche il miglior split nazionale ai 50 metri, in 28"27.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport