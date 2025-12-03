NUOVO Europei vasca corta, l'Italia apre con tre medaglie Per gli azzurri un oro e due argenti. Torna a vincere la 4x50 sl maschile dopo 14 anni, secondo posto anche al femminile e con Quadarella nei 400 sl

Europei vasca corta, l'Italia apre con tre medaglie.

L'Italia conferma la propria tradizione vincente nel nuoto, ritrovando vecchie abitudini. Gli azzurri hanno chiuso la prima giornata degli Europei in vasca corta con tre medaglie, centrando il successo nella 4x50 maschile a stile libero, che mancava dal 2011. Quella volta, a guidare la staffetta c'era Filippo Magnini, stavolta c'è Thomas Ceccon: entrambe le medaglie d'oro sono arrivate in Polonia, prima a Stettino, poi a Lublino. Insieme all'olimpionico, nel quartetto c'erano Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e il debuttante Giovanni Guatti, che hanno eguagliato il record italiano di 1'22"90, battendo proprio i polacchi e la Croazia.

Le altre due medaglie sono due argenti, entrambi al femminile. Simona Quadarella stupisce anche se stessa ed è seconda nei 400 stile libero. A vincere è la tedesca Isabell Gose, con il record continentale, mentre l'italiana abbatte il primato nazionale segnato da Federica Pellegrini sempre nel 2011, e si lascia dietro la britannica Freya Colbert di un solo centesimo. Un argento che vale tantissimo, dice, perché non credeva di poter raggiungere un tempo così basso in quella che per lei è la terza gara in ordine di gradimento.

Argento anche nella 4x50 stile libero, col quartetto formato da Silvia Di Pietro, Sara Curtis, Agata Ambler e Costanza Coccionelli, battuto solo dall'Olanda. Pure qui arriva un record italiano, anzi, un doppio record, con il cronometro che in finale si ferma a 1'34"30, ben un secondo e 31 centesimi meglio rispetto al primato del 2016. La costante è la presenza di Di Pietro, che c'era anche nove anni fa.

E mentre l'Italia cerca di aumentare il bottino di 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi che nel 2023 le era valso il secondo posto nel medagliere, c'è anche un sammarinese che splende, in Polonia: è Giacomo Casadei, che nei 100 rana ha vinto la propria batteria, registrando il nuovo record nazionale in 59”65.

