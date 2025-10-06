TV LIVE ·
Europei: vince sempre Tadej Pogacr

Ennesimo successo in carriera per lo sloveno che si aggiudica il titolo continentale per la prima volta.

di Elia Gorini
6 ott 2025
Europei: vince sempre Tadej Pogacr

Insaziabile, cannibile. Dopo aver conquistato il titolo mondiale, Tadej Pogacar si prende anche quello europeo. Lo sloveno vince per la prima volta la gara in linea. Pogacar si conferma il più vincente del 2025. Al via dell'ultima gara anche Juan Ayuso, Jonas Vingegaard, João Almeida e Remco Evenepoel, ma al termine dei 202 km della prova in linea non c'è stato spazio per gli altri protagonisti. Pogacar si è confermato il più forte al termine di una gara ricca di emozioni. A 85 km dall'arrivo lo sloveno stacca tutti per andare a vincere la gara in solitaria.

Sul podio sale anche Evenepoel, che deve accontentarsi del secondo posto. Sul gradino più basso del podio il padrone di casa Seixas. Alla fine della gara il successo di Pogacar arriva con 31 secondi di vantaggio sul belga e 3'41 sul francese. Il primo degli italiani è Christian Scaroni che chiude quarto al termine di una bella gara. Da segnalare anche il nono posto di Gianmarco Garofoli. Prossimo appuntamento l'ultima Classica Monumento dell'anno, il Giro di Lombardia, dove lo sloveno punterà al quinto successo di fila.




