Europei: vince Tim Merlier. Niente podio per l'Italia

Tim Merlier vince la gara in linea agli Europei di ciclismo su strada. Italia fuori dal podio nonostante il tentativo di costruire la volata finale per Jonathan Milan. La prima fuga di giornata arriva con un gruppetto di cinque corridori, ripresi a 112 km dal traguardo, prima da un paio di avversari, poi dal gruppo che si ricompatta a 107 km dalla fine. Diventa protagonista il campione del modo Mathieu van der Pool.

L'olandese va in fuga seguito a ruota da Matteo Trentin e dal danese Bjerg. La corsa di accende, anche grazie a Mads Pedersen che firma diversi scatti fino alla fuga insieme a Van Poppel, Van der Poel, Laporte, Kluckers e Rutsch. L'Italia non ci sta e si attiva per andare a riprendere il gruppo con Edoardo Affini che contiene le fughe degli avversari. Si arriva alla volata finale. Gli azzurri provano a costruire le condizioni migliori per Milan, che però a 100 metri dal traguardo rimane chiuso e non riesce a scattare. La vittoria va al Belgio con Merlier, che brucia sul traguardo l'olandese Olav Kooij. Medaglia di bronzo a Madis Mihkels che supera al fotofinish Jasper Philipsen.

Tra le donne successo per l'Olanda davanti all'Italia. Questo è il risultato della gara partita da Heusden-Zolder a Hasselt. Dopo 162 km il titolo continentale è andato a Lorena Wiebes, che raggiunge quota 90 successi in carriera. Sul podio sale anche l'Italia con Elisa Balsamo che conquista la medaglia d'argento davanti alla polacca Daria Pikulik.