Evenepoel: condizioni stabili, a breve il trasferimento in Belgio

Restano stabili le condizioni di Remco Evenepoel, ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como. È stazionario, non in pericolo di vita e coi parametri vitali e gli esami ematochimici buoni, A questo punto si sta pianificando il suo trasferimento in Belgio, che avverrà nelle prossime 24 ore o al massimo martedì. Evenepoel, che giocoforza dovrà viaggiare steso, partirà da Malpensa o Lugano e arriverà a Bruxelles e sarà trasferito all’ospedale di Herentaals.