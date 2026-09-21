CICLISMO Evenepoel e poi gli altri: quarto oro mondiale di fila a cronometro Il belga domina ancora la prova contro il tempo. Secondo Ganna, a 57", primo podio per Seixas

Evenepoel e poi gli altri: quarto oro mondiale di fila a cronometro.

Contro un Remco Evenepoel così, su un tracciato così, non c'è e non ci può essere storia. Il belga vince per la quarta volta consecutiva la cronometro al Mondiale di ciclismo, entrando di diritto nel gruppo dei grandissimi di questa specialità, rifilando quasi un minuto a Filippo Ganna.

Impossibile per l'italiano - già campione del mondo nel 2020 e 2021 e argento nel 2023 e 2024 - tenerne il passo, già al primo intermedio Evenepoel ha 22 secondi di vantaggio su di lui ed è subito virtualmente in testa. Via via, Ganna migliora il proprio crono e al terzo intertempo transita in terza posizione, mentre lo svedese Jakob Soderqvist sbaglia e apre la porta agli avversari.

Evenepoel chiuderà i 39,2 km del percorso canadese in 44’53”13, davanti di 57 secondi rispetto all'italiano e di 1'13" rispetto al francese Paul Seixas, sul podio di un Mondiale a soli 20 anni e alla seconda convocazione. E adesso il belga andrà a caccia di un'altra doppietta, dopo quella olimpica di Parigi 2024, ma che ancora gli manca nella rassegna mondiale.

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