CICLISMO Evenepoel vince a San Sebastian

Tutti in piedi per Remco Evenepoel. L'astro nascente del ciclismo belga vince la "Clasica" di San Sebastian. E così dopo la Liegi Bastoigne Liegi ecco un'altra classica per questo talento purissimo di appena 22 anni partito all'attacco a 45 km dall'arrivo imponendo un ritmo ben presto rivelatosi proibitivo per tutti gli altri. Anche per Simon Yates che pure ha provato a tenere duro e si è arreso per ultimo. Di lì in poi è stata una specie di cronometro, una corsa contro il tempo e verso il traguardo con tanto di passerella lunga un chilometro, l'ultimo, passato ad esultare. Chilometro dopo chilometro, pedalata dopo pedalata, il vantaggio di Evenepoel è andato aumentando, Sivakov è rimasto solo ed è arrivato secondo, Benoot ha chiuso al terzo posto, volata per la quarta piazza con Mollema davanti a Carlos Rodriguez e Simon Yates sesto. Per il belga è la terza vittoria assoluta della stagione, dopo la Liegi e il Giro di Norvegia dello scorso Maggio.

