CICLISMO Evenepoel vince la Coppa Bernocchi

Evenepoel vince la Coppa Bernocchi.

C'è una grande firma a griffare l'Edizione 2021 della Bernocchi. E' quella del belga Remco Evenepoel che sotto la pioggia battente sente il clima di casa e stravolge il copione di una corsa normalmente preda dei velocisti. Al primo passaggio sul Piccolo Stelvio primo scrollone con la fuga di Battistella, Masnada, Evenepoel, Puppio, Pinot e Covi. Il gruppo non reagisce e complice un tempo d'improvviso già invernale si inabissa. Ed ecco che a 30 km dall'arrivo Evenepoel si mette in proprio e se ne va. A 17 chilometri dalla fine quando il battistrada ha imboccato il circuito di Legnano da percorrere 3 volte il distacco era tale da costringere la giuria a prendere una decisione senza precedenti. Fermare il gruppo, per evitare l'inconsueto problema del doppiaggio. Una volta passato Evenepoel, il gruppo è ripartito a chiudere la corsa. Per il belga è la seconda vittoria in Italia dopo quella del 2019. Al secondo posto un ottimo Alessandro Covi, giunto con un ritardo di 1'50'' davanti a Fausto Masnada. Più staccati e alle spicciolata gli altri promotori della fuga. La volata del gruppo è stata vinta da Juan Sebastian Molano.

