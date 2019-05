Ewan concede il bis a Novi Ligure, Viviani si ritira

Al Giro d'Italia, Caleb Ewan bissa il successo di Pesaro conquistando la Carpi-Novi Ligure, undicesima tappa della corsa Rosa. L'australiano si impone in volata su Demare e Ackermann: beffato Viviani, che dopo la delusione per il 4° posto odierno ha deciso di ritirarsi. Nessuna novità in classifica: Conti resta al comando con 1' 50" su Roglic e 2' 21" su Peters.