ATLETICA LEGGERA Fabbri e Furlani alle finali di Diamond League La pioggia battente non ha fermato la tappa svizzera di Diamond League, andata in scena a Losanna. Grande serata per Leonardo Fabbri che si qualifica alle finali nel getto del peso, così come Mattia Furlani nel salto in lungo.

Fabbri e Furlani alle finali di Diamond League.

È stata una serata ricca di emozioni e colpi di scena a Losanna, dove si è svolta la 50ª edizione dell'Athletissima, penultima tappa della Diamond League. Nonostante pioggia e freddo, gli atleti hanno regalato spettacolo e prestazioni di altissimo livello. A partire dall'azzurro Leonardo Fabbri che chiude secondo nel getto del peso dopo un gran duello con il rivale Kovacs ma strappa il pass per le finali di Zurigo. L'americano fa segnare 22.04, Fabbri si ferma a 21.77 ma – sempre in Svizzera – potrà comunque difendere il titolo di “Diamond League Champion” conquistato lo scorso anno. Gara sotto le aspettative, invece, per Mattia Furlani 6° nel salto in lungo. Ma tanto basta al bronzo olimpico di Parigi 2024 per qualificarsi alle finalissime di Zurigo. Vince l'uzbeko Anvarov con 7.84 davanti al padrone di casa Ehammer. Copertina di serata che va a Keely Hodgkinson, che continua nel suo ritorno da campionessa: seconda vittoria consecutiva e record del meeting negli 800 metri con 1:55.69, cancellando un primato che resisteva da oltre vent’anni. Show anche nei 110 ostacoli con lo statunitense Cordell Tinch, capace di scendere sotto i 13 secondi con un 12.99 che vale la quarta vittoria stagionale in Diamond League. Quarta piazza per l'italiano Lorenzo Simonelli. Nel giavellotto trionfa la serba Adriana Vilagos con 63.02 metri: nonostante il nullo nell'ultimo lancio, le avversarie non sono riuscite a superarla. Nei 200 metri femminili, finale conquistata per Brittany Brown che vince in 22.23 davanti a Ta Lou-Smith, che si consola con il primato stagionale. Clamoroso nei 100 ostacoli femminili: l'olandese Nadine Visser batte la campionessa olimpica Masai Russell, imponendosi in 12.45. Sorpresa anche negli 800 metri maschili, con l’australiano Josh Hoey che si impone sull'altro campione olimpico Emmanuel Wanyonyi. Nei 100 metri l’exploit è di Oblique Seville, che batte ancora una volta Noah Lyles, al terzo ko consecutivo nella gara regina. Il giamaicano fa segnare un ottimo 9.87. Gran chiusura con la staffetta 4x100 femminile, vinta dalla Germania davanti a Olanda e Svizzera che festeggia il primato in stagione davanti al pubblico di casa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: