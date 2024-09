ATLETICA DIAMOND LEAGUE Fabbri, Tamberi e Iapichino, tre perle nella finale di Diamond League

Fabbri, Tamberi e Iapichino, tre perle nella finale di Diamond League.

L'inno di Mameli suona tre volte a Bruxelles nella serata finale della Diamond League. E' la grande notte di Leo Fabbri, Gimbo Tamberi e Larissa Iapichino, Aperta però dal giavellotto femminile vinto dalla Campionessa Olimpica in carica, la giapponese Haruka Kitaguchi con un lancio da 66,13. Argento alla serba Vilagros e bronzo alla statunitense Malone Hardin. Il giro di pista a ostacoli maschile ha premiato il brasiliano Alison Dos Santos che ha conquistato appunto i 400 ostacoli in sicurezza, 47''93 sul qatariota Samba e l'estone Maegi.

Da segnalare i due grandi assenti, l'americano Benjamin Rai e il norvegese Karsten Warholm. Con 22,98 prende la medaglia d'oro e migliora il record italiano. Leonardo Fabbri da una grande spallata alla delusione di Parigi e vince la gara di Getto del Peso. L'olimpionico e primatista mondiale Ryan Crouser, secondo, si è fermato a 22,79, il giamaicano Campbell terzo.

Le falcate della keniana Faith Kipyegon non hanno avversarie nei 1.500 femminili: finale impeccabile e successo in 3'54''75 sull’etiope Welteji e l’australiana Hull. Notizione dai 200 maschili: non vince Tebogo dopo una stagione dominata Olimpiadi comprese. Il botswano è solo secondo: vince invece lo statunitense Kenneth Bednarek in 19''67. Terzo il dominicano Ogando. Altra perla azzurra quella di Larissa Iapichino che salta 6,80 al secondo tentativo e vince sulle statunitensi Nichols e Moore. Grande chiusura per la figlia di Fiona May di una stagione che ha portato in dote anche l'argento agli Europei.

Non delude nei 400 ostacoli l’olandese Femke Bol; la grande favorita della vigilia esce bene sul rettilineo e li vince in 52''45 davanti alla statunitense Cockrell Salmon. Quinta l'azzurra Folorunso. A chiudere la magica notte è Gianmarco Tamberi che vince l’ucraino Oleh Doroshchuk: per il pesarese 2,34 e terzo diamantone in carriera dopo quelli del 2021 e del 2022.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: