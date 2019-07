Fair play: Andrè De La Roche a San Marino per il MOVE ON FAIR PLAY SAN MARINO

Andre De La Roche, ballerino e coreografo di fama mondiale, è venuto a San Marino per aiutare nell'organizzazione del "MOVE ON FAIR PLAY SAN MARINO" un evento per promuovere i valori della correttezza e del rispetto nello sport. De La Roche ha fatto un sopralluogo delle palestre sammarinesi che potrebbero ospitare l'evento a novembre, in collaborazione con il Comitato Fair Play SM. Un giudizio positivo da parte sua, che poi ha parlato dell'importanza della disciplina e del rispetto nel mondo dello sport, anche per insegnare ai giovani determinati valori.