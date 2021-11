MARATONA Faniel porta l'Italia sul podio di New York L'azzurro di origi eritree è terzo, unico europeo a podio nella Maratona newyorkese dell'ultimo decennio. Vince Korir

21 anni dopo, l'Italia torna sul podio della Maratona di New York grazie al terzo posto di Eyob Faniel. nativo di Asmara, in Eritrea, e residente in Veneto dal 2004, il classe '92 Faniel chiude la corsa in 2 ore 9' 52", preceduto dal keniano Albert Korir, vincitore in 2 ore 8' 22", e dal marocchino Mohamed El Aaraby. L'Italia mancava dal podio assoluto newyorkese dal 1997, quando il futuro oro olimpico Stefano Baldini fu a sua volta 3°. Nel 2000 invece ci fu, tra le donne, il terzo di Franca Fiacconi. Faniel, atleta delle Fiamme Oro di Padova e 20° all'Olimpiade di Tokyo, è anche il primo maratoneta europeo a chiudere tra i primi tre a New York nell'ultimo decennio.

