Doppietta per Dominik Paris a Kvitfjell, in Norvegia. Lo sciatore azzurro bissa il successo in discesa di venerdì e si impone anche in SuperG, ottenendo il 24° successo in carriera in Coppa del Mondo. A 36 anni, Domme raggiunge Gustavo Thoeni per numero di vittorie (solo Tomba ha vinto di più, a quota 50).

Paris si è messo alle spalle il canadese Crawford di 38/100 e Hrobar, terzo a 47/100. Solo quarto il leader di Coppa Marco Odermatt.