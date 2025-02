Favola Anisimova: dalla depressione al trionfo in Qatar

Era tornata alla vita al suo amore, il tennis, già da un po'. Ma adesso Amanda Anisimova ha completato il percorso di rinascita. La 23enne americana, che nel 2023 aveva lasciato lo sport per curare la depressione era rientrata nel circuito un anno dopo, e finalmente oggi da numero 41 al mondo ha vinto il suo primo WTA 1000. Un messaggio che va al di là del fatto tecnico, guarire e ritornare si può. Sconfitta in finale all'Open del Qatar Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 6-4.

Concentrata e solida, l'americana è rimasta centrata per tutta la durata del match che ha risentito di folate di vento e interruzione per la pioggia, evento non così comune in Qatar. Break e controbreak subito dopo l'acquazzone che pareva non aver spezzato la parità.

E invece sul 5-4 l'americana è stata brava a portare a casa il primo parziale. Altra piovuta e altro stop sul 3-3 del secondo set e poi il break verso il titolo, il più alto mai conquistato anche unificando le due carriere. Con questo successo sale al numero 18 del mondo, best ranking per lei. Per la Ostapenko invece regge il taboo Doha. La giocatrice lettone ha giocato in Qatar la sua seconda finale, perdendola, come fu nell'ormai lontano 2016. Nel doppio trionfo azzurro con Errani-Paolini 7-5 7-6 su Fang-Hsien Wu.