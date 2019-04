Fed Cup, la finale è Australia-Francia: l'Italia retrocede in C

Saranno Australia e Francia a contendersi nel week-end del 9-10 novembre la Fed Cup 2019. Le australiane la centrano dopo 26 anni: ci sono riuscite grazie alla vittoria in semifinale per 3-2 a Brisbane contro la Bielorussia. Nell'altra semifinale, a Ruen, le francesi hanno superato la Romania sempre 3-2 dopo il doppio di spareggio grazie ad una prestazione maiuscola di Caroline Garcia e Kiki Mladenovic. Sprofonda l'Italia, protagonista fino a pochi anni fa e retrocessa in serie C travolta per 3-0 dalla Russia.