Per la prima volta in carriera, Roger Federer non giocherà gli Australian Open. Il giocatore svizzero non ha ancora recuperato dopo i due interventi chirurgici al ginocchio. L' ex numero 1 al mondo, 20 volte campione nei tornei del Grande Slam di cui sei, proprio in Australia, è fermo dal mese di febbraio ma di recente aveva ripreso ad allenarsi ed era stato inserito nella lista degli iscritti per il torneo in programma dall’8 febbraio.