TENNIS Federer salta gli Australian Open Il giocatore svizzero non ha ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio

Federer salta gli Australian Open.

Per la prima volta in carriera, Roger Federer non giocherà gli Australian Open. Il giocatore svizzero non ha ancora recuperato dopo i due interventi chirurgici al ginocchio. L' ex numero 1 al mondo, 20 volte campione nei tornei del Grande Slam di cui sei, proprio in Australia, è fermo dal mese di febbraio ma di recente aveva ripreso ad allenarsi ed era stato inserito nella lista degli iscritti per il torneo in programma dall’8 febbraio.

