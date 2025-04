Federica Brignone: "Non sono una che molla"

Federica Brignone è tornata a casa. La sciatrice azzurra è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano. Ancora troppo presto fare delle previsioni sul recupero, ci vorranno almeno 45 giorni per una valutazione più precisa, dopo la caduta che ha causato la frattura composta di tibia e perone e dei legamenti del ginocchio della gamba sinistra.

"Non sono di sicuro una che molla, quello non è nella mia indole e anzi, io penso che tutte le cose che ti succedano nella vita siano solo uno spunto e qualcosa da cui puoi trarre insegnamento, puoi cercare di essere una persona e un atleta migliore e sicuramente anche da questa situazione brutta, ci saranno delle cose belle e delle cose positive. È uno stimolo, ma perché era uno stimolo prima, cioè io volevo continuare la stagione, cioè volevo continuare la mia carriera, ovviamente per le Olimpiadi in casa. Dall'altra parte, io in questo momento non voglio che questa cosa mi distrugga comunque il mio percorso, cioè l'importante adesso è guarire nel modo giusto, perché io sarò competitiva solo nel momento in cui la mia gamba sarà guarita completamente".