SCI Federica Brignone trionfa in Val d'Isere Sul podio anche Sofia Goggia

Sulla pista francese di Oreiller Killy è andato in scena un altro capolavoro di Federica Brigone che trionfa in Super G e che colleziona la vittoria numero 24 in Coppa del Mondo: la Brignone raggiunge Gustavo Thoeni. Secondo posto per la norvegese Lie e podio completato dalla terza posizione di un'influenzata Sofia Goggia. Settimo posto per un altra azzurra, Laura Pirovano.

