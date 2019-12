Federica Brignone trionfa nel gigante di Courchevel

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Coppa del Mondo che si è disputato sulle nevi francesi di Courchevel. La ventinovenne milanese ma valdostana d'adozione ha preceduto la norvegese Holtmann e la svizzera Holdener. Per la Brignone si tratta dell'undicesima vittoria in coppa del mondo, un successo che le permette di balzare in testa alla coppa di specialità.