Sul gradino più alto del podio del Super G di St. Anton c'è l'Italia con Federica Brignone. L'azzurra conquista la prima vittoria stagionale precedendo le svizzere Haehlen di 54 centesimi e Gut-Behrami di 66. Per Federica Brignone si tratta dalla 21' vittoria in Coppa del Mondo. Cadute per Sofia Goggia e Nicol Delago, mentre le altre azzurre in gara chiudono ottava, Marta Bassino e tredicesima Elena Curtoni.