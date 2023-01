COPPA DEL MONDO Federica Brignone vince il SuperG di St. Anton

Federica Brignone vince il SuperG di St. Anton.

Prima vittoria stagionale per Federica Brignone. L'azzurra aveva centrato un podio in Slovenia. Per la sciatrice italiana è il 21' successo in Coppa del Mondo. Una vittoria che arriva al termine di una grandissima gara. Ottime le traiettorie con Federica Brignone che guadagna ben 4 decimi su tutte le avversarie nell'ultimo settore. Con questo risultato l'italiana torna ad essere la più vincente staccando di una vittoria Sofia Goggia, che non ha terminato la gara per una caduta. Per Federica Brignone è l'ottavo successo in SuperG, ai quali si aggiungono otto in gigante e 5 in combinata. Sul podio con l'azzurra anche le svizzere Joana Haehlen e Lara Gut-Behrami staccate rispettivamente di 54/100 e 66/100. Sofia Goggia, che era in vantaggio dopo il secondo intermedio è caduta, finita larga in una curva. Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, Marta Bassino è ottava, mentre Elena Curtoni tredicesima. Nelle prime 16 ci sono anche Laura Pirovano e Roberta Melesi con lo stesso tempo. Il team Italia chiude con il 18' posto di Karoline Pichler.

